توقف حركة الصيد في بورسعيد بسبب ارتفاع أمواج البحر

شهدت محافظة بورسعيد طقسا شديد البرودة وغيوم، اليوم الجمعة، ما أثر على حركة الصيد والمارة في الشوارع والأسواق الجانبية، كما انخفضت درجات الحرارة إلى 12 درجة للصغرى و18 درجة للكبرى، طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وقف حركة الصيد في بورسعيد

وصرح مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، بأن حركة الصيد توقفت اليوم بسبب أجواء الطقس المتقلب وارتفاع الأمواج عن معدلها من 5 إلى 7 أمتار في غاطس البحر، ومن 1 إلى 2 متر على الشاطئ، ما يشكل خطورة على الصيادين.

وأوضح المصدر أن مراكب الصيد وصلت مساء أمس رصيف ميناء الصيد ببورسعيد، ولن تستأنف حركة الصيد إلا بعد انتهاء النوة التي تشهدها البلاد مؤخرًا.

رفع حالة الطوارئ في حي الضواحي

وأعلنت سمر الموافي رئيس حي الضواحي ببورسعيد، حالة الطوارئ لمواجهة الطقس المتقلب، مشيرة إلى أن سيارات سحب مياه الأمطار منتشرة في الشوارع استعدادًا لسقوط أمطار، كما جرى تطهير بالوعات الصرف بمختلف مناطق وشوارع الحي.