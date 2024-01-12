حملة «التضامن مع فلسطين»: الرأي العام العالمي يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قال ميك نابير مؤسس حملة التضامن مع فلسطين في إسكتلندا، إنّ رد جنوب أفريقيا يعتمد على الأخلاق والقانون الدولي، والجميع يعلم أنّ الاحتلال الإسرائيلي قصف المستشفيات، مشيرًا إلى أن الرأي العالم العالمي يدين جرائم إسرائيل.

وأضاف «نابير» خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدفاع الإسرائيلي كان يعتمد فقط على أنه يريد مصلحة الشعب الفلسطيني، ولا ينوي أذيته، وكل ما حدث كان بسبب الهجمات التي ارتكبتها حماس، ما دفع الاحتلال إلى قصف المستشفيات، وأن حماس استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية.

وتابع مؤسس حملة التضامن مع فلسطين في إسكتلندا، أن دفاع الاحتلال الإسرائيلي كان ضعيفًا للغاية وكل اقترفه من جرائم الإبادة الجماعية، واستهداف المستشفيات والكنائس، كان تبريرًا وليس إبادة جماعية من وجهه نظرهم.

واختتم بالإشارة إلى أن جنوب أفريقيا عرضت القضية الفلسطينية، بشكل احترافي، واستندت إلى تصريحات من نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وتصريحات من مسؤولين إسرائيليين، ما جعل ببوصلة الرأي العام تتوجه نحو اتجاه واحد وهو ضد إسرائيل.