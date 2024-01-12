رئيس جنوب إفريقيا: أشعر بالفخر وسنواصل حتى يتحرر الشعب الفلسطيني

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن بلاده لن تكون حرة حقا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني أيضا، مضيفا خلال مشاركته في اجتماع حزب «المؤتمر الوطني الإفريقي» الحاكم، إنه لم يشعر بالفخر قط، كما يشعر به اليوم عند رؤية رونالد لامولا، ابن بلاده يدافع عن القضية الفسطينية في محكمة العدل الدولية بلاهاي في هولندا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي 29 ديسمبر الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا، بدعوى من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، ضد إسرائيل، عرضت خلالها دلائل على انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها بموجب الميثاق الأممي، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وزير العدل: جنوب إفريقيا متمسكة بالأدلة التي قدمتها

وأضاف رامافوزا أن هدف جنوب إفريقيا، من الدعوى أمام المحكمة، هو وقف الإبادة الجماعية بغزة، وأوضح رئيس جنوب إفريقيا، أن البعض يقول إن الخطوة محفوفة بالمخاطر.

وكان وزير العدل في جنوب إفريقيا، رئيس فريقها القانوني إلى المحكمة، رونالد لامولا، قال في وقت سابق، إن إسرائيل فشلت في دحض الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، مضيفا في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لللمحكمة، إن بلاده متمسكة بالقانون والأدلة التي قدمتها.

لامولا: إسرائيل تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الفلسطينيين

وأعرب لامولا عن ثقته بأن محكمة العدل الدولية ستلزم سلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الحرب، مضيفا أن إسرائيل تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الفلسطينيين، ولا يمكنها التنصل من أفعال جنودها على الأرض ولا من تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف جالانت.

وشهدت مدينة لاهاي الهولندية، لليوم الثاني على التوالي، مسيرات داعمة لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية.

ميدانيا، استشهد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي استهدف محيط مسجد «المجمع الإسلامي» جنوب مدينة غزة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برج فيصل بقذيفتين مدفعيتين في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط القطاع، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.