مؤسس حملة التضامن مع فلسطين: 57 حكومة حول العالم تدعم دعوى جنوب إفريقيا

صرح مؤسس حملة التضامن مع فلسطين في اسكتلندا، لـ«القاهرة الإخبارية»، بأنّ جنوب إفريقيا اعتمدت في دعواها أمام محكمة العدل الدولية على القوانين الدولية، مشيرة إلى أنّ الدفاع الإسرائيلي كان ضعيفا للغاية.

وأضاف أنّ إسرائيل حاولت أمام محكمة العدل الدولية تبرير الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنّ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تثبت بشدة ارتكاب الاحتلال جرائم إبـادة جماعية في غزة.

وتابع: «يوجد57 حكومة حول العالم تدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وعلى الدول والحكومات دعم الدعوى الجنوب إفريقية أمام العدل الدولية ضد جرائم الاحتـلال».