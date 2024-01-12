ضبط 106 قطع أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة بحوزة شخصين في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين في الفيوم بحوزتهما قطع أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة.

وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام «مالك ورشة خراطة – كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم» بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار، وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الورشة تم ضبطه وبرفقته «عاطل له معلومات جنائية».

قطع أثرية بحوزة شخصين

وعثر بحوزتهما على «لوحة معدنية محاطة بإطار من الخشب - مخطوطة أثرية وصندوق خشبي مزخرف - 3 قطع من قماش الكتان عليها كتابات أثرية - لوحات - أيقونة خشبية مطعمة بالعاج عليها رسومات أثرية - كتاب بغلاف معدني مدون به كتابات بعدة لغات - 2 قطعة خشبية مستديرة عليهما رموز لاتينية - سلسلة معدنية - 7 ورقات من الجلد عليها كتابات ونقوش تاريخية - 85 قطعة عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر الروماني».

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة المشار إليها جميعها أثرية، وتعود إحداها للعصر الروماني وباقى المضبوطات تعود إلى القرون الـ«14، 16، 17، 19، 20» الميلادية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.