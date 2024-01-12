بحضور 3 أساقفة.. جدول نهضة مكسيموس ودوماديوس في الإسكندرية 

أعلنت كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس والقوي الأنبا موسى بشارع 45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، جدول النهضة الروحية لعيد القديسين مكسيموس ودوماديوس شفيعي الكنيسة، بحضور 3 أساقفة خلال أيام النهضة التي تنطلق من 21 إلى 25 يناير الجاري.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول نهضة مكسيموس ودوماديوس بالإسكندرية 2024، التي يتجه إليها أنظار أقباط المدينة لحضور الصلوات المخصصة.

جدول نهضة مكسيموس ودوماديوس بالإسكندرية

تشهد النهضة الروحية حضور 3 أساقفة، خلال أيام النهضة منهما أسقفان خلال العشية وهم كالتالي:

- الأحد 21 يناير، نيافة الأنبا هيرمينا أسقف عام كنائس شرق الإسكندرية.

- الثلاثاء 23 يناير، نيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

- ويختتم نيافة الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية النهضة الروحية بترأسه قداس العيد الذي يقام صباح ذلك اليوم.

من هما القديسان مكسيموس ودوماديوس؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار القديسين الجليلين مكسيموس وأخيه دوماديوس في 17 طوبة من كل عام الذي يوافق 25 يناير هذا العام، وهما قديسان شهيران كونهما أبناء «الندينيانوس» ملك الروم وتركا المُلك واتجها إلى الحياة الرهبانية.