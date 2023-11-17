أقباط الإسكندرية يحتفلون بعيد مارجرجس بصلوات القداس الإلهي (صور)

احتفل أقباط الإسكندرية، اليوم الجمعة، بعيد الشهيد العظيم مارجرجس في كنيسته بمنطقة غيط العنب غرب المدينة، حيث صلوا القداس الإلهي ليختتم بذلك أسبوعين من الاحتفال الذي شهد أجواءً مميزة.

وصلى الأقباط صباحًا القداس الإلهي احتفالا بعيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين، الذي يوافق 17 نوفمبر من كل عام، لذا فكل الكنائس التي تحمل اسم مارجرجس تصلي قداس العيد وعلى رأسها كنيسة مارجرجس غيط العنب في الإسكندرية التي تعد الأشهر في المدينة الساحلية، التي توافد عليها الآلاف خلال تلك فترة الاحتفالات.

قداس عيد مارجرجس في الإسكندرية

يأتي ذلك بعدما اختتمت الكنيسة أجواء الاحتفال بزفة مارجرجس التي خرجت من الكنيسة إلى الشوارع، حيث سار الشمامسة بالصلبان وورائهم الآباء الكهنة مقدمين البخور أمام صور مارجرجس والعذراء مريم مع ترأس الأنبا إيلاريون، أسقف عام غرب الإسكندرية، الزفة الروحية بتقديم البخور أمام جسد الشهيد العظيم مارجرجس، وهو ما صاحبها دق أجراس الكنيسة، وقرع طبول الكشافة، بالإضافة إلى زغاريد النساء.

ختام نهضة مارجرجس في الإسكندرية

وقال القمص داود بطرس، راعي كنيسة مارجرجس بغيط العنب، إن الكنيسة اختتمت اليوم أسبوعي النهضة الروحية بالقداس الإلهي وسط أجواء مفرحة.

مارجرجس غيط العنب من أقدم كنائس الإسكندرية

وأضاف راعي الكنيسة، لـ«الوطن»، أن الكنيسة من أقدم 3 كنائس بالإسكندرية، حيث تم افتتاحها 15 نوفمبر 1938، وتعتبر أول كنيسة باسم القديس مارجرجس في القرن العشرين، منوها إلى أن بدايتها كانت عام 1919 تحت مسمى جمعية الكرمة.