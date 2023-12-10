أقباط الإسكندرية يشاركون في انتخابات الرئاسة بعد أداء أولى صلوات كيهك

وسط أجواء روحية مميزة، وبعد أولى سهرات كيهك، حرص أقباط الإسكندرية، وبالتحديد في كنيسة العذراء مريم والملاك غبريال بشارع سيف بمنطقة سيدي بشر، على الاستعلام عن لجانهم الانتخابية فور الانتهاء من سهرة كيهك الممتدة من 11 مساء أمس إلى السادسة من فجر اليوم، بهدف التوجه إلى اللجان الانتخابية فور فتح اللجان.

ورصدت عدسة «الوطن» إقبال المصلين بعد انتهاء أولى سهرات كيهك على مكتب الاستعلام عن اللجان الانتخابية في فناء الكنيسة، لمعرفة لجانهم للمشاركة في التصويت.

مبادرة لمعرفة اللجان الانتخابية

وقال هاني عزيز، أحد خدام الكنيسة، إن الكنيسة نظمت مبادرة لمعرفة اللجان الانتخابية وتشجيع المصلين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ أسبوع من قبل بدء الانتخابات وحتى اليوم، وبالتحديد مع فجر اليوم عقب انتهاء أولى سهرات شهر كيهك.

وأضاف عزيز لـ«الوطن»، أن الكنيسة وفرت لجان داخل الفناء لمساعدة المواطنين على الاستعلام عن اللجان الانتخابية، وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات في ضوء تشجيع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في عظته الأخيرة، وتأكيدا على دور الكنيسة الوطني.

التشجيع على المشاركة في انتخابات الرئاسة

وأكد عزيز، أن مجموعة من خدام الكنيسة يتواجدون على هامش صلوات القداس الإلهي والاجتماعات والخدمات المختلفة، من خلال تعريفهم باللجنة ووصف الطريق لمن لا يعلمون مكان اللجنة الانتخابية.

وأكد أن عددا من المصلين أرادوا الذهاب إلى لجان الانتخابات فور فتحها على رغم من سهرهم في الصلاة الكيهكية، حيث أنهم يدركون أن لهم دور وطني.

وأشار عزيز إلى أن الكنيسة تصلي من أجل مصر، وأبناؤها يشاركون في اختيار حاضرها ومستقبلها، وهو أمر معتاد عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لما لها دور وطني في كل وقت وزمان.