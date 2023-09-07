أقباط الإسكندرية يحتفلون بعشية «الملاك روفائيل»

احتفلت كنيسة الملاك روفائيل والشهيد العظيم مارمينا بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية، مساء يوم 2 نسئ بتقويم الشهداء الموافق 7 سبتمبر، بعشية الملاك روفائيل، وهو الثالث بين رؤساء الملائكة السبعة الواقفين أمام الله، بحضور الأنبا ايلاريون أسقف عام غرب الإسكندرية وحضور شعبي كبير.

وأقامت الكنيسة نهضة روحية لمدة أسبوع، سبقت عيد الملاك روفائيل، اختتمتها بعشية ليلة العيد التي ترأسها نيافة الحبر الأنبا ايلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، وسط حضور كبير من أبناء الكنيسة وأجواء مفرحة، وزفة روحية، على أن تحتفل الكنيسة صباحا بقداس العيد.

صفات الملاك روفائيل

وقال القمص روفائيل عطية غالي، راعي كنيسة الملاك روفائيل ومارمينا في غيط العنب، إن النهضة شهدت الحديث عن صفات الملاك روفائيل، إنه رفيق الإنسان في الضيقة ومفرح القلوب.

الحديث عن الفرح الروحي

وأضاف راهب الكنيسة لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص العظات الروحية للحديث عن الفرح الروحي، وكيفية أن يفرح الإنسان في المسيح دائما، وهو ما أدخل البهجة والفرحة على نفوس الحاضرين.