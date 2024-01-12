محمد عدوية يطرح أغنية «رسالة واتساب» عبر «يوتيوب»

طرح الفنان محمد عدوية، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم «رسالة واتساب» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأغنية رسالة واتساب من كلمات محمد عبد الجابر ألحان محمد عدوية وتوزيع بيشوي صفوت، وإنتاج شركة كلمة للمنتج ياسر حسنين ومسؤول إعلامي يارا أحمد.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان طرحه أغنية «قبطان سفينتي» عبر يوتيوب والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور نزولها، وأغنية «قبطان سفينتى» من كلمات مهاب الجزائري وتوزيع وألحان مونتي.

">