محمد عدوية: مشتاق لمقابلة جمهوري في العلمين الجديدة

أعرب الفنان محمد عدوية عن سعادته البالغة لمشاركته في إحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يقام على أرض مدينة العلمين الجديدة نهاية أغسطس الجاري.

محمد عدوية يحيي حفلا بمهرجان العلمين

وقال «عدوية» لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية لمشاركته في حفل مدينة العلمين الجديدة، مضيفا: «مشتاق للغاية لمقابلة جمهوري المصري والعربي في تلك المدينة الساحرة، وأتمنى أن أقدم لهم باقة من أحلى أغنياتي رفقة زملائي الفنان محمود الليثي والفنان مسلم»، مؤكدا أنه سيعمل على تقديم أغنيات ألبومه الجديد خلال الحفل الذي سيقام على مسرح العلمين أرينا.

مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة كان قد شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية الهامة من بينها حفل للفنان حكيم والفنان محمد محسن بالإضافة لحفل غنائي كبير للفنانة أنغام، وشهد الأسبوع الرابع عرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو الذى حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي وأحياه رامي عياش.