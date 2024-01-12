محافظ الشرقية يعلن توحيد اتجاهات حركة السيارات بشارع الغشام في الزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء العمل بالاتجاه المروري الموحد بشارع الغشام الذي يأتي في إطار خطة التطوير التي تشهدها عدة مناطق بمدينة الزقازيق بشوارع «القومية وامتداده - المشير أحمد إسماعيل - فلل الجامعة - طلبة عويضة - الأمن الغذائي».

خطة المحافظة لتوحيد الاتجاهات

أشار محافظ الشرقية، إلى أن خطة المحافظة لتوحيد الاتجاهات المرورية، جاءت بعد أعمال تطوير وتوسعة ورصف مكبرة شهدتها هذه المناطق وذلك لتخفيف حدة الازدحام وتحقيق سيولة مرورية، خاصة في أوقات الذروة، ومنعا للتكدسات لتسهيل حركة المارة والسيارات.

أوضح المحافظ أن شارع الغشام بمدينة الزقازيق تم تخطيطه وتوحيد اتجاه وتركيب المطبات الصناعية ليستوعب الكثافات المرورية وحركة السيارات القادمة من ناحيه موقف المنصورة والمتجهة إلى شارع طلبة عويضة اتجاه محور الرملية وشارع السلام، مناشداً المواطنين وقائدي السيارات الالتزام بتوحيد الاتجاه وعدم المخالفة لمساعدة رجال المرور للقيام بمهام عملهم ومنعاً لحدوث أزمات مرورية يُنتج عنها إعاقة حركة السيارات.

منع سير التوكتوك في الشوارع الرئيسية

ثمن المحافظ دور رجال المرور لتحقيق الانضباط داخل مدينة الزقازيق ومنع سير التوكتوك في الشوارع الرئيسية وتفعيل دور لجان المتابعة والأكمنة والحملات المتمركزة في 6 مناطق «التحرير - الصاغة- الزراعة - المحافظة - القومية شارع عمر شاهين» والسماح لهذه المركبة بالسير فقط بالشوارع الجانبية والأحياء والمناطق الشعبية.

أكد المحافظ استكمال خطة التطوير وتخطيط الشوارع وتوحيد الاتجاهات المرورية، بباقي الشوارع سالفة الذكر التي شهدت مؤخرا أعمال الرصف التوسعة.