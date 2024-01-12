وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمركز إيواء الأطفال بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز إيواء كريمي النسب الملحق بالمركز الطبي بالحي الـ 11 بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة به، بعد المرور على مستشفى منيا القمح المركزي.

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمركز إيواء الأطفال

تفقد وكيل وزارة الصحة كافة أقسام المركز الطبي ومركز الإيواء، متابعاً الرعاية المقدمة للأطفال بجميع الغرف، والبالغ عددهم 15 طفلا حالياً، وتم التأكد من توافر المستلزمات الخاصة بهم من الملابس والمفروشات والألبان، ومن جودة الوجبات الغذائية المقدمة للأطفال، والالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظاً على صحة وسلامة الأطفال، كما تابع عيادة الأخصائي، وعيادة العلاج الطبيعي بدار الإيواء، وعيادات الأطفال والباطنة والتطعيمات الروتينية وقسم الطواري ء والمعمل بالمركز الطبي.

إعادة دهان بعض الأسرة، وتوفير غسالة

ووجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإعادة دهان بعض الأسرة، وتوفير غسالة أخرى حديثة لمركز الإيواء بجانب الأربعة غسالات الموجودة به، بالإضافة إلى ترتيب وتصنيف المخزن الخاص بالمركز بصورة جيدة، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل، مؤكداً دورهم في رعاية وتربية هؤلاء الأبناء، وتقديم الدعم لهم، من أجل إنشاء مواطن صالح ينفع نفسه ومن ثم المجتمع الذي يعيش فيه.