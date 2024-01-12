تنفيذ 250 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية في بعض قرى الشرقية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استكمال شركة «مياه الشرقية» مع مؤسسة صناع الحياة، تنفيذ 250 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعايا بقرى مراكز الإبراهيمية وديرب نجم وأبو حماد انطلاقا من دور الشركة المجتمعي.

استكمال التعاون المشترك في دعم الأسر الأكثر احتياجا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في بيان، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع أفرع الشركة بأبو حماد وديرب نجم والإبراهيمية والإدارة العامة لخدمة العملاء باستكمال إجراءات تنفيذ 250 وصلة مياه شرب بقرى المراكز السالفة الذكر بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة.

وأشارت الشركة إلى قيامها بتجديد بروتوكول التعاون مع المؤسسة للعام الثالث على التوالي لاستكمال سلسلة التعاون المشترك في دعم الأسر الأكثر احتياجا.

دراسة كل حالة على حدا من خلال المعاينة على الطبيعة

من جانبه، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة بأنه يتم دراسة كل حالة على حدا من خلال المعاينة على الطبيعة في وجود ممثل الجمعية ذلك للتأكد من أحقية الحالات في الحصول على الدعم الذي توفره الشركة.

رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح أن الشركة تقدم جميع التسهيلات الممكنة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع المؤسسات التي تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.