«بيطري الشرقية»: فحص وعلاج 1980 رأس ماشية في قافلة مجانية بقرية كفر عياد

قال اللواء إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت بالاشتراك مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث صحة الحيوان، بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية كفر عياد التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري.

قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية كفر عياد

جاء ذلك بحضور الدكتورة شهيرة الحنفي مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية ومديري إدارات رعاية الحيوان والرعاية التناسلية والإرشاد بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة أبو حماد البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير وأطباء وحدة كفر عياد البيطرية وكبار المربين بالقرية، وتم خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

فحص وعلاج الماشية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 220 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و200 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ200 رأس ماشـية و80 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش 500 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 200 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج أمراض الدواجن لعدد 550 طائرا، وترقيم وتسجيل 30 حيوانا بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس)، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.