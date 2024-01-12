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محافظ الشرقية: رفع 337 ألفا و880 طن قمامة ومخلفات مبانٍ

كتب:

نظيمة البحرواي
05:18 م | الجمعة 12 يناير 2024
رفع قمامة

رفع قمامة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن وحدة التدخل السريع بالديوان العام لرفع 337 ألفا و880 طن قمامة، ومخلفات مبانٍ خلال 2023.

رفع قمامة ومخلفات مبانٍ

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أن وحدة التدخل السريع رفعت 337880 طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال عام 2023، م بواقع 16894 نقلة، حيث تم رفع 84620 طن قمامة ومخلفات مباني من مركز الزقازيق بواقع 4231 نقلة، ورفع 2640 طن قمامة ومخلفات مباني من حي أول الزقازيق بواقع 132 نقلة، فضلاً عن رفع 940 طن قمامة ومخلفات مبانى من حى ثان الزقازيق بواقع 47 نقلة.

استمرار حملات إزالة القمامة ومخلفات المباني 

وأوضح المحافظ، أنه جرى رفع 41760 طن قمامة ومخلفات من مركز أبو كبير بواقع 2088 نقله، كما تم رفع 6020 طن قمامة ومخلفات مبانٍ من مركز ههيا بواقع 301 نقلة، ورفع 150760 طن قمامة ومخلفات مبانٍ من مركز بلبيس

 

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