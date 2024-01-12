لبلبة وجومانا مراد ومنذر رياحنة يصلون عزاء والدة لطيفة بمسجد الشرطة

وصلت الفنانة لبلبة، والفنانة جومانا مراد، والفنان منذر رياحنة، منذ قليل، إلى عزاء والدة الفنانة لطيفة، المقام حاليا بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

بينما وصل فى وقت سابق الإعلامية بسمة وهبة، والفنانة كارول سماحة، كي تقدما واجب العزاء للفنانة لطيفة، في والدتها.

وكانت الفنانة لطيفة دخلت في حالة من الانهيار، اثناء استقبالها المعزيين في وفاة والدتها.

وتوفيت والدة لطيفة منذ أيام ماضية داخل أحد المستشفيات في القاهرة، بعد صراع كبير مع المرض.