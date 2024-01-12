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لطيفة تصل مسجد الشرطة لاستقبال المعزيين في وفاة والدتها (صور)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:38 م | الجمعة 12 يناير 2024
لطيفة ووالدتها

لطيفة ووالدتها

يقام حاليا عزاء والدة الفنانة لطيفة، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

ووصلت منذ قليل الفنانة لطيفة، إلى مسجد الشرطة، لاستقبال المعزيين في والدتها.

ورحلت والدة لطيفة عن عالمنا، داخل أحد المستشفيات في القاهرة، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت لطيفة أعلنت عن خبر وفاة والدتها، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي».

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بقلم أحمد عبد الرحمن