لطيفة تنهار من البكاء فى عزاء والدتها بمسجد الشرطة

دخلت الفنانة لطيفة في حالة من الانهيار بعزاء والدتها، المقام بمسجد الشرطة فى منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وتوفيت والدة لطيفة منذ عدة أيام داخل أحد المستشفيات في القاهرة، بعد صراع كبير مع المرض استمر لفترة طويلة.

واستقبلت لطيفة عزاء والدتها بتونس، خلال الايام الماضية، وذلك بعد اعلانها عبر «إنستجرام»: «عزاء أمي الغالية فاطمة النفزي أرملة العرفاوي غدًا الجمعة الموافق 12 يناير بمسجد الشرطة في الشيخ زايد قاعة الرزاق، الف رحمه ونور على روحك ياروح روحي انتي في الجنه بإذن الله الفاتحة لروحها».