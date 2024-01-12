محمد سامي ينشر صورة مع والده: «أجمل راجل في الدنيا»

شارك المخرج محمد سامي جمهوره عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة له بصحبة والده.

وعلق محمد سامي على الصورة، قائلا: أنا وسيد الناس، أبويا وصاحبي وسندي الغالي أبو قلب طيب، الراجل اللي علمني أي حاجة حلوة وحاول يمنعني عن كل حاجة وحشة فيا، أجمل راجل في الدنيا، الدكتور سامي عبد العزيز.

مسلسل جعفر العمدة

وحقق المخرج محمد سامي نجاحا كبيرا في رمضان الماضي بمسلسل جعفر العمدة والذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، منذر رياحنة، منة فضالي، أحمد عبد الله، طارق النهري، دعاء حكم، جوري بكر، أحمد فهيم، أحمد داش.