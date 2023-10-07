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محمد سامي يوجه رسالة لمي عمر احتفالا بعيد زواجهما

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:48 م | السبت 07 أكتوبر 2023
محمد سامي ومي عمر

محمد سامي ومي عمر

حرص المخرج محمد سامي على الاحتفال بعيد زواجه على الفنانة مي عمر، إذ وجه لها رسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محمد سامي يحتفل بعيد زواجه

ونشر محمد سامي صورة لزوجته مي عمر، وعلق عليها: «ذكرى سنوية سعيدة يا كل شيء، أحبك».

انتعاشة فنية للمخرج محمد سامي في رمضان المقبل 

ويواصل المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد «نعمة الأفوكاتو» من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه داخل السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم كمال أبورية وأحمد زاهر.

كما يعكف محمد سامي في الوقت الحالي على التحضير لمسلسل آخر من بطولة عمرو يوسف وروبي، والمكون من 30 حلقة، والمقرر عرضه بدراما رمضان المقبل أيضًا.

 

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