محمد سامي ومي عمر يعزيان دينا الشربيني في وفاة والدتها

وصل المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر إلى عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني، منذ قليل، والمقام بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وحضر العزاء أيضاً كل من شيكو، أحمد خالد صالح، ياسمين رئيس، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مايا دياب، هنا الزاهد، إياد نصار، روجينا، محمد إمام، أية سماحة، جيهان الشماشرجي وكوكبة من النجوم.

وقررت دينا الشربيني منع وسائل الإعلام من تصوير العزاء.

دينا الشربيني تعلن وفاة والدتها

وغيب الموت والدة الفنانة دينا الشربيني، مساء الأربعاء الماضي، وفقاً لما أعلنته الأخيرة عبر حسابها الرسمي بتطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

جنازة والدة دينا الشربيني

وشُيعت جنازة والدة دينا الشربيني من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ظهر الخميس الماضي، وانهارت الفنانة أثناء دفن والدتها نظراً للعلاقة الوطيدة التي كانت تربطها بها.