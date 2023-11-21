عماد صفوت: محمد سامي سبب شهرتي في جعفر العمدة.. ومجدي بدر «ضربني بجد»

تحدث الفنان عماد صفوت، عن كواليس مشاركته في مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وقال أنه كان سعيد للغاية للعمل مع محمد سامي، واحد من أهم المخرجين في مصر، وأنه فخور بالعمل معه.

وقال عماد لـ«الوطن» إن شخصية إسماعيل في مسلسل «جعفر العمدة» سبب شهرته في الشارع المصري، وذلك يرجع الفضل به لمحمد سامي.

كواليس مشاهد الضرب

أما عن الصعوبات التي واجهته، قال عماد صفوت، إنه كان سيموت في أحد المشاهد، وبالتحديد مشهد ضرب بلال شامة، وقال إن الضرب كان حقيقي في هذا المشهد بينه وبين الفنان مجدي بدر، مضيفا: «ضربت الفنان مجدي بدر بجد في المشهد في فكه وقام ضربني في المياة وشربت مياة مما كان سيجعله يموت أثناء المشهد».

الجزء الثاني من جعفر العمدة

أما عن الجزء الثاني، فقال عماد إن المشاركة في الجزء الثاني شئ يشرفه، لكن المسلسل سيعرض في عام 2025، ما يجعل الحديث عليه والمشاركة به، أمر مبكر للغاية.