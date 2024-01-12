مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدة مروحين جنوب لبنان

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أطراف بلدة مروحين في صور جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطراف حولا وميس الجبل ووادي الجمل، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، كما تعرضت أطراف علما الشعب إلى قصف مدفعي متقطع.

وشنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، 3 غارات مستهدفة رأس الناقورة وجبل بلاط بين رامية ومروحين. ومساء اليوم استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، منطقة «حامول الناقورة»

وكان «حزب الله» قد أعلن في وقت سابق من اليوم، استهداف ‌‏‌‏عناصره مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ‏حانيتا، والعاصي ومحيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة، مشيرا في بيان، إلى تحقيق إصابة مباشرة.