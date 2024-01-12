نجوم الفن والإعلام يساندون لطيفة في عزاء والدتها (صور)

أقامت اليوم الفنانة التونسية لطيفة عزاء والدتها في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، تِلك المنطقة التي رحلت فيها والدتها منذ أسبوع، إذ رحلت صباح الاثنين الماضي في أحد مستشفيات الشيخ زايد، بعد صراع مع المرض، وقررت بعدها لطيفة دفنها في مسقط رأسها بدولة تونس.

واستقبلت لطيفة عزاء والدتها في تونس، بحضور الأقارب والأصدقاء، ومن ثم عادت إلى مصر، وقررت إقامة عزاء آخر اليوم لأصدقائها من مصر، إذ حرص اليوم على حضور العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ولبلبة وصابرين وهاني رمزي ونبيلة عبيد وجومانا مراد وكارول سماحة.

كما حضرت الإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بسمة وهبة، وبوسي شلبي ومنذر رياحنة والملحن مدين وعدد كبير من الأصدقاء من نجوم الوسط الفني والغنائي.