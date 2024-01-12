هاني رمزي ونبيلة عبيد وأشرف زكي يؤدون واجب العزاء في والدة الفنانة لطيفة

وصل منذ قليل الفنان هاني رمزي، والفنانة نبيلة عبيد، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عزاء والدة لطيفة، كما وصلت الإعلامية لميس الحديدي والفنانة صابرين لأداء واجب العزاء.

ويقام عزاء والدة لطيفة حاليا بمسجد الشرطة فى منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد من الاصدقاء والاقارب.

بينما وصل فى وقت سابق الإعلامية بسمة وهبة، والفنانة كارول سماحة، منذر رياحنة، جومانا مراد، لبلبة، لميس الحديدي، والفنانة صابرين، والمحلن مدين، وغيرهم عزاء والدة لطيفة.

ودخلت الفنانة لطيفة في حالة من الانهيار، أثناء استقبالها عزاء والدتها.