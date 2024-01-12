أنغام وهند صبري وكندة علوش يقدمن واجب العزاء في والدة لطيفة (صور)

حرصت الفنانة أنغام، والفنانة هند صبري، والفنانة كندة علوش، على حضور عزاء والدة الفنانة لطيفة، لتقديم واجب العزاء، ومواساتها.

ويقام عزاء والدة لطيفة حاليا بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

بينما وصل في وقت سابق الإعلامية بسمة وهبة، والفنانة كارول سماحة، منذر رياحنة، جومانا مراد، لبلبة، لميس الحديدي، والفنانة صابرين، والمحلن مدين، هاني رمزي، نبيلة عبيد، أشرف زكي، وغيرهم عزاء والدة لطيفة.

ودخلت الفنانة لطيفة في حالة من الانهيار، أثناء استقبالها المعزيين في وفاة والدتها.