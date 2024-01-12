النائبة ميرال الهريدي: إسرائيل تحاول تضليل محكمة العدل الدولية بتلفيق الأكاذيب للآخرين

أدانت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، التصريحات التي أدلى بها فريق دفاع الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مسؤولية مصر عن معبر رفح، مشيرة إلى أنها إدعاءات كاذبة الغرض منها التهرب من التهم المنسوبة إليها وإلصاقها بمصر لضعف موقفها والتشكيك في دعمها وموقفها الراسخ والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين.

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن هذه الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، لافتة إلى أن مصر لديها السيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط، ولم تقوم بإغلاقه منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن هذا الاتهام الهدف منه تشويه الموقف المصري والتشويش على كافة الجهود والمساعي المصرية تجاه وقف إطلاق النار في غزة والتنديد بالجرائم الوحشية للاحتلال.

وأوضحت النائبة، أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، نتيجة تعنتها الدائم في فتح المعبر من أجل السماح بدخول المساعدات العربية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ما زالت تتصدر المشهد العربي المدافع عن الأشقاء، ولن تتخلى أو تتراجع يوما واحدا عن هذا الموقف.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن إسرائيل متهمة بمنع وصول الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، لقطاع غزة، وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة، وكانت على مرأى ومسمع من العالم طوال هذه الأشهر ومن قبلها.