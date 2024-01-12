«سياحة النواب»: إسرائيل تحاول التهرب من جرائمها بإلقاء اللوم على الآخرين

استنكرت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تصريحات الفريق القانوني للاحتلال الإسرائيلي بشأن مصر أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إن الكيان الصهيوني يواصل نشاطه المضلل ودوره الخبيث الذي دأب على طمس الحقائق الواضحة أمام الجميع، ومحاولة التنصل من جرائم الإبادة الجماعية التي خلفها في قطاع غزة.

وأضافت نورا علي، أن كافة الدلائل تؤكد أن إسرائيل مارست في غزة انتهاكات جسيمة تتنافى مع الانسانية ومواثيق الأمم المتحدة، ما يتطلب فرض عقوبات رادعة وتحويل نظامها للجنائية الدولية.

وأضافت، أن كيان الاحتلال يستهدف إقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة؛ إلا أن القيادة السياسية تملك من الحكمة والحنكة ما يجعلها تتعامل مع الواقع بصورة إيجابية وتحقق نتائج كثيرة على أرض الواقع.

وأكدت أن هذه الادعاءات الخبيثة، تشير أيضًا إلى أن مصر لا تزال شوكة في ظهر كيان الاحتلال وحائط الصد المنيع ضد مخططات الصهاينة، لتصفية القضية وتهجير أشقائنا في غزة.