حكاية صدفة حولت مسيرة منى الشاذلي للإعلام.. ما وظيفة أحلامها في طفولتها؟

ملامحها هادئة ومألوفة ووجهها بشوش، حين تطل على الشاشة تشعر كأنها صديقتك أو قريبتك، تتحدث بلهجة تدخل القلوب، وبأسلوب جذب إليها مئات الآلاف من الجمهور خلال مشوارها الإعلامي الممتد منذ سنوات طويلة، هي الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» على فضائية ON، والتي عبرت عن حبها لمهنة الإعلام خلال تصريحات صحفية.

منى الشاذلي تتحدث عن الإعلام

عشقت منى الشاذلي مهنة الإعلام فكانت وجهتها رغم أنها تمنت أن تكون طبيبة، لتلعب الصدفة دورا مهما في التحاقها بمجال الإعلام: «كانت أحلى صدفة، والناس أنواع وكل واحد شغله حاجة وهوايته حاجة، وأسعد الناس هم اللي بيشتغلوا هوايتهم، دول المحظوظين، وأنا بعتبر نفسي من المحظوظين، أنا بحب شغلتي وبحترمها وده الأهم، الإعلام بالنسبالي مش سلمة لحاجة تانية».

منذ طفولتها كانت منى الشاذلي تشارك دوما في الإذاعة المدرسة، وتقدم الحفلات خلال دراستها الإعلام بالجامعة الأمريكية: «كنت بقدم الحفلات وأشارك في الإذاعة، متخيلتش نفسي أكون مذيعة، لكن كانت أحلى صدفة وأحسن اختيار».

كيف تحدثت منى الشاذلي عن مهنتها؟

منذ التحاق منى الشاذلي بمهنة الإعلام وعاهدت نفسها وأسرتها بأن تكون على قدر المسؤولية، وفقا لها: «الدنيا بتورينا كرم ربنا في أماكن حتى لو مختارنهاش، من يوم ما دخلت الإعلام أخدت عهد على نفسي أكون حد كويس في أي حتة، وإني أساعد المجتهدين لأن اللي ساعدوني دول ودخلوني المجال مكنش في سابق معرفة ولا مصلحة بينا خالص».