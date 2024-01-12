رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك في «معكم منى الشاذلي» الأسبوع المقبل

كتب:

هبة أمين
09:46 ص | الجمعة 12 يناير 2024
أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك مع منى الشاذلي

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك مع منى الشاذلي

يحل أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، في الحلقة المقرر إذاعتها في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، 17 يناير على قناة ON.

ليه تعيشها لوحدك

ويحكي الفنان خالد الصاوي، خلال برنامج معكم منى الشاذلي، بطل الفيلم عن تشابه دوره بالعمل مع شخصيته في الحياة وكيف شعر بانسجام مع الدور، فيما يروي حسام الجوهري مخرج الفيلم كيف كان السيناريو مكتوبا في البداية كفيلم كوميدي بحت، قبل أن يتم العمل على خروجه بشكل إنساني كما ظهر على شاشة السينما.

أمينة شلباية أول مرة تمثيل

ويعبر الفنان محمد رضوان عن سعادته بمشاركته في العمل الذي يطرح قضايا حياتية مهمة تحتاج لمناقشة، وتتحدث أيضاً الإعلامية أمينة شلباية عن سر مشاركتها الأولى كممثلة خلال «ليه تعيشها لوحدك» بعد إقناع المخرج حسام الجوهري لها وكذلك إعجابها بسيناريو الفيلم.

من جانبها، تشيد منى الشاذلي خلال اللقاء بقوة العمل معتبرة أنه من الأفلام التي ستعيش لأهمية القضايا التي يناقشها، وكذلك أشادت بدور الممثلين خالد عليش وفاطمة عادل ومؤمن نور في أداء أدوارهم في الفيلم بإتقان وتمكن.

اقرأ المزيد:

102 ألف جنيه إيرادات فيلم «ليه تعيشها لوحدك» خلال 24 ساعة

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يحقق 42 ألف جنيه إيرادات في أول يوم عرض

شريف منير يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

أول تجربة تمثيل.. خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية تشارك في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

قبل طرحه في السينمات.. تعرف على تفاصيل فيلم ليه تعيشها لوحدك

خالد الصاوي يكشف تفاصيل دوره في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

محمد رضوان يكشف عن دوره في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»
بقلم هبة أمين