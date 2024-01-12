أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك في «معكم منى الشاذلي» الأسبوع المقبل

يحل أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، في الحلقة المقرر إذاعتها في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، 17 يناير على قناة ON.

ليه تعيشها لوحدك

ويحكي الفنان خالد الصاوي، خلال برنامج معكم منى الشاذلي، بطل الفيلم عن تشابه دوره بالعمل مع شخصيته في الحياة وكيف شعر بانسجام مع الدور، فيما يروي حسام الجوهري مخرج الفيلم كيف كان السيناريو مكتوبا في البداية كفيلم كوميدي بحت، قبل أن يتم العمل على خروجه بشكل إنساني كما ظهر على شاشة السينما.

أمينة شلباية أول مرة تمثيل

ويعبر الفنان محمد رضوان عن سعادته بمشاركته في العمل الذي يطرح قضايا حياتية مهمة تحتاج لمناقشة، وتتحدث أيضاً الإعلامية أمينة شلباية عن سر مشاركتها الأولى كممثلة خلال «ليه تعيشها لوحدك» بعد إقناع المخرج حسام الجوهري لها وكذلك إعجابها بسيناريو الفيلم.

من جانبها، تشيد منى الشاذلي خلال اللقاء بقوة العمل معتبرة أنه من الأفلام التي ستعيش لأهمية القضايا التي يناقشها، وكذلك أشادت بدور الممثلين خالد عليش وفاطمة عادل ومؤمن نور في أداء أدوارهم في الفيلم بإتقان وتمكن.