قيادي بـ«مستقبل وطن»: الاحتلال الإسرائيلي فقد عقله.. وادعاءاته عن مصر مضللة

استنكر عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب «مستقبل وطن»، تصريحات الوفد الاسرائيلي حول معبر رفح خلال المحاكمة التاريخية بمحكمة العدل.

وأضاف سعيد، في تصريحات له، أن حديث الوفد الاسرائيلي عن معبر رفح مضلل، لافتًا إلى أن مصر منذ بدء العدوان تحركت على كل الأصعدة ومارست دورها التاريخي لتخفيف وطأة الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح وكانت حريصة كل الحرص على انفاذ المساعدات رغم التعنت الاسرائيلي، وهناك من الدلائل ما تثبت خداع وتضليل وكذب تلك الادعاءات الاسرائيلية.

وتابع: «كيان الاحتلال فقد عقله ورط نفسه في هذه الحرب التي كشف ضعفه وتجرده عن الإنسانية، وأظهرت جرائمه ومخططاته الخبيثة منذ احتلاله الأرض الفلسطينية، الأمر الذي جعله يواصل التعتيم على ما يحدث في محاولة لإيجاد مخرج من هذه الحرب».

وأردف: «الكيان الصهيوني يريد توسيع رقعة الصراع بإقحام اسم مصر ولن يفلح في مسعاه، وأرى أنه وضع نفسه في مأزق جديد سيجعل المزيد من حلفائه يبدأون التخلي عنه».