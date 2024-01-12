حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل أكاذيبها في محكمة العدل الدولية

واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، التنصل من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي لازالت تمارسها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وزعمت امام محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بأن مصر هي المسؤولة بشكل كامل عن معبر رفح.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، زعمت في دفاعها أمام محكمة العدل الدولية في ثان جلسات القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها، إن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة جاء للدفاع عن النفس، ووصفت اتهامات جنوب إفريقيا بأنها مشوهة بشكل صارخ.

مسؤولون يشيدون بما قدمته مصر لأهالي غزة

وزعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن السلطات المصرية هي المسؤولة عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة دون موافقة إسرائيل.

وخلال الأشهر الأخيرة زار عدد من الوفود الأممية وقادة ورؤساء الدول، معبر رفح، وأشاد الزوار، بما قدمته السلطات المصرية، ولا تزال لأهالي قطاع غزة في وقت كانت المساعدات الإنسانية مكدسة في انتظار الدخول للقطاع بسبب تعنت إسرائيل.

ورفعت جنوب إفريقيا، دعوى ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ديسمبر من العام الماضي 2022، أمام محكمة العدل الدولية، متهمة «تل أبيب»، بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته قناة«الحرة» الأمريكية.

الأمم المتحدة تتهم جيش الاحتلال بوضع عقبات أمام إدخال إمدادات الوقود

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت منظمة الأمم المتحدة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع عقبات أمام إدخال إمدادات الوقود وخصوصا إلى المستشفيات إلى قطاع غزة، منددة بالصعوبة المتزايدة التي تعيق إيصال المساعدات إلى شمال القطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».