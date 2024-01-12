حزب مصر أكتوبر يستنكر ادعاءات دفاع الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية

رفضت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الإدعاءات التي زعمها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن مصر لم تمنع دخول المساعدات ولم تغلق المعبر منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مؤكدة أن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقم بإغلاقه منذ بدء الأزمة الحإلىة في 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت «مديح» في تصريحات لها منذ قليل، أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، مؤكدة لا يمكن لأحد المزايدة على دور مصر ودعمها للقضية الفلسطينية.

وأوضحت، أن جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم من خلال استهدافها الجوي للمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح.

الوفود الأجنبية والأمم المتحدة شاهد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات تقف عند معبر رفح تنتظر العبور للجانب الاسرائيلي.

ونوهت مديح، إلى التصريحات التي جاءت على لسان مسئولين رسميين في إسرائيل اعترفوا فيها وصرحوا أكثر من مرة في الأسابيع الأولى، أنهم لن يسمحوا بدخول أي مساعدات، والجميع يتذكر رفضهم إدخال شاحنات الوقود والغاز إلى أن ضغطت مصر، وقام الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية بما فيها شاحنات الوقود.