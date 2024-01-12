أحمد الخطيب: إسرائيل تقتل مَن عليها حمايتهم وتحاول التنصل من جرائمها

قال الكاتب الصحفي، أحمد الخطيب، إنَّ بيان الهيئة العامة للاستعلامات فنّد أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي ومحاولتها التنصل من جرائمها أمام محكمة العدل الدولية وإلقاء المسؤولية على مصر، في حين أنها كدولة احتلال عليها كامل المسؤولية عن قطاع غزة، ولكنها تقتل الشعب الذي تتحمل مسؤولية أمنه وحمايته.

العدو الإسرائيلي يستهدف منع وصول الغاز والطاقة لأهالي غزة

وأضاف «الخطيب»، خلال تقديمه برنامج «رسالة وطن»، والمُذاع عبر راديو راديو «9090 إف إم»، أنه في اليوم الثاني لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات في بيانها أنَّ العدو الإسرائيلي في حربه على غزة، يستهدف منع وصول الغاز والطاقة لأهالي القطاع كجزء من الحرب.

وتابع الكاتب الصحفي: «لجوء إسرائيل إلى توجيه الاتهامات لمصر محاولة للتنصل من جرائمها، ولكن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب داخل حدودها إنما من جانب غزة هناك 4 معابر تم إغلاقها جميعا من دولة الاحتلال».

مسؤولية مصر تمتد فقط على الجانب المصري من رفح

واستطرد: «إسرائيل دولة احتلال عليها تحمل مسؤوليات الشعب القابع تحت مسؤوليتها، وفي المقابل مسؤولية مصر تمتد فقط على الجانب المصري من رفح، وإسرائيل من توقف عن عمد وتعطل وصول المساعدات بحجة تفتيشها».

وأكد أننا رأينا تعنت الجانب الإسرائيلي وقت محاولة الوصول إلى هدنة مؤقتة شاركت في مفاوضاتها مصر مع قطر والولايات المتحدة، لتتعنت إسرائيل بشأن تحديد حجم المساعدات التي تدخل القطاع.