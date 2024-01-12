عضو «القومي لحقوق الإنسان»: بيان هيئة الاستعلامات للرد على مزاعم إسرائيل «عقلاني»

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إنَّنا نشيد ببيان الهيئة العامة للاستعلامات، والذي جاء رداً على مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وهو بيان عقلاني ومقتضب وواضح يرتكز على نقاط واضحة تتسم بالعقلانية.

وأضاف «ممدوح»، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «رسالة وطن»، والمُذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»، أنَّ الصراع عند وصوله إلى هيئة دولية ويتابعها العالم أجمع لا تحتاج إلى «الحنجورية»، بل إلى الخطاب المتزن مثلما تفعل مصر وقيادتها، موضحاً أنَّ هناك محاولات مستميتة من الاحتلال لـ «حشر مصر في جملة مفيدة.. وهي محاولة لتوسيع الصراع وإدخال مصر كطرف فيه وإقحامها».

محمد ممدوح: قصف اليمن ينذر بكارثة إنسانية جديدة

وتابع عضو المركز القومي لحقوق الإنسان: «قصف اليمن ينذر بكارثة إنسانية جديدة تضاف إلى ما يعانيه شعب اليمن، وهو ما دفع مصر لعدم الاشتراك، ومواقف مصر مشرفة».

واستطرد: «الدولة المصرية تحارب بشرف في زمن عز فيه الشرف ونؤمن بالسيادة الوطنية وعدم الأحقية في التدخل العسكري بالدول لمعاونة فصيل على حساب فصيل آخر».