يمكن زراعتها فوق أسطح المنازل.. 4 أشجار فواكه تنمو سريعا

يتساءل البعض عن أبرز النباتات التي تنمو سريعًا، لزراعتها فوق أسطح المنازل، والمساحات الفارغة، خصوصًا التي لا تحتاج لمجهود كبير، ويمكن لمحبي الزراعة شراء شتلات 4 أنواع لأشجار فواكه وزراعتها فوق أسطح المنازل أو في حدائق البيوت أو حتى لاستغلال المساحات الفارغة أمام المنزل، كما يمكن أيضا تظليل الطابق الأخير بالأشجار مثل تكعيبة الفواكه.

وتستعرض «الوطن» كيفية زراعة أسطح المنازل بأسرع 4 أشجار فواكه تنمو سريعا وسهلة في خدمتها زراعيا وتحقق إنتاجية غزيرة من الثمار يمكن تناولها وتحقيق الاكتفاء الذاتي أو حتى بيعها واستثمارها لتحقيق أرباح كبيرة إذ أن الكيلو منها يتخطى سعره 300 جنيه لبعض الأنواع.

يوضح المهندس الزراعي عبد الرحمن شحاتة متخصص في زراعة اللاند سكيب في حديث لـ«الوطن» أن من بين أسرع أشجار الفواكه التي تنمو سريعا فوق أسطح المنازل «البيبنو، والباشن فروت، والكيمكوات، والدراجون فروت».

زراعة 4 أشجار على سطح المنزل تنمو سريعا:

1- البيبينو: هو فاكهة أمريكية الأصل ودخلت زراعتها مصر إذ أن المناخ يناسبها، وهي مثل الشمام والشهد أو قريبة لمذاقهما، وتصح زراعتها في منتصف أغسطس وحتى منتصف سبتمبر.

2- الباشن فروت "أم الفواكه": يمكن زراعة أم الفواكه عديدة الألوان والأطعم ضمن 5 أشجار فواكه تنمو سريعا فوق سطح المنزل من خلال زراعتها مثل تكعيبة العنب "فاكهة متسلقة"، مذاقها مميز وسعر الكيلو تجاريا يتخطى 300 جنيها، تزرع في مارس وحتى أبريل وتدوم سنوات طويلة.

3- اليوسفي الياباني "الكيمكوات": هي أشجار قزمية يمكن زراعتها في شرف المنازل أو أسطحها غزيرة الانتاج ويباع الكيلو منها بنحو 70 جنيها، ووفق حديث المهندس الزراعي أكد أنها منتجة طوال العام وتحقق كفاية ذاتية دون الحاجة لشرائها كما يمكن بيع الفائض منها وتحقيق أرباح جيدة وتتميز بمذاقها اللذيذ واحتوائها على فيتامين سي، وهي فاكهة تزرع في الربيع وتثمر في الشتاء ويمكن استمرار الإنتاج طوال العام.

4- الدراجون فروت: هي فاكهة ذاع صيتها الفترة القليلة الماضية، بدأ استيرادها كفاكهة ثم بدأت مصر في زراعتها بسهولة ونجح العديد من محبي الزراعة في الإكثار منها على أسطح المنازل. وهي أشجار متسلقة بتجهيز التربة لها في براميل أو أصص أو أحواض وتربتها مضاف لها كومبوست أو سماد عضوي وريها جيدا وتنتج ثمار مختلفة الألوان والمذاقات لكن اللون الأحمر هو الأكثر انتشارا، وتزرع في فصلي الصيف والشتاء، لكن في الصيف تحتاج رطوبة وفي الشتاء تحتاج لدفء وتزرع في تربة طينية ورملية.

تجهيز التربة لزراعة فواكه على أسطح المنازل:

وأشار المهندس الزراعي عبد الرحمن شحاتة إلى سهولة زراعة أسطح المنازل بدءا من تجهيز التربة بإمكانية توفيرها بنقلها من التربة الزراعية وخدمتها جيدا بالتسميد العضوي أو الكمبوست، لافتا إلى إمكانية الزراعة بالشتلات والبذور على حد سواء إلا أن الشتلات أسرع وأسهل، على أن تكون الزراعة في أصص وجرادل أو حتى أحواض مجهزة الصرف على الأسطح.