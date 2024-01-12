أرخص أماكن لبيع الخضراوات والفاكهة في المحافظات.. تخفيضات تصل 25%

يسعى المواطنون للحصول على الخضراوات والفاكهة بأرخص سعر في الأسواق وشراء احتياجاتهم منها، لذا خصصت مؤسسات الدولة منافذ بيع الخضراوات والفاكهة بأقل الأسعار في المحافظات، ومنها منافذ الشركة العامة للتجارة الداخلية بالمحافظات، ومنافذ وزارة الزراعة.

تستعرض «الوطن» منافذ بيع الخضراوات والفاكهة بالمحافظات بأقل الأسعار تخفيفا عن كاهل المواطنين خلال سطور التقرير التالية:

- المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظات التابعة لوزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- منافذ مديريات الزراعة بالمحافظات.

- تصل نسبة التخفيضات على الخضراوات والفاكهة إلى 25%.

منافذ بيع الخضراوات والفاكهة في الشرقية

أوضح سعيد صقر، مدير إدارة مجمعات الزقازيق بالشركة العامة لتجارة الجملة، أن مديرية التموين خصصت منافذ بيع الخضراوات والفاكهة البالغ عددها نحو 30 فرعا بالشرقية، في كافة المدن والمراكز، لافتًا إلى كل مديريات التموين في المحافظات تعرض الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية بأسعار مخفضة كالتالي:

- 30 مجمعا استهلاكيا بمحافظة الشرقية موزعة في المدن والمراكز.

- منافذ الشركة العامة للتجارة الداخلية المُعلن عنها في محافظات مصر، ويمكن معرفة أماكنها والاستعلام عنها من خلال مديريات التموين بالمحافظات.

- منافذ وزارة الزراعة في المحافظات، إذ إن المديريات بالمحافظات تخصص أرخص منافذ بيع الخضراوات والفاكهة.

- الشوادر المخصصة من خلال مبادرات رئاسة الجمهورية في المحافظات.

وعلى جانب آخر، أضاف علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، أن المحافظة خصصت منفذ لبيع الخضراوات والفاكهة، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية لتوفير «حياة كريمة» للمواطنين، بأرخص الأسعار.

ولعل أبرز أرخص منافذ بيع الخضراوات والفاكهة بالشرقية هو المخصص بالقرب من موقف منيا القمح، ومنفذ لبيع الخضراوات والفاكهة بجوار مديرية الزراعة بالزقازيق.

15 أرخص منفذ لبيع الخضراوات والفاكهة بالدقهلية

وأوضح أشرف محسن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحافظة تضم 15 منفذا لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بالمحلات التجارية.

تخفيض أسعار الخضراوات

قال هاني السيد عضو الغرفة التجارية بالشرقية، إن فروع الغرف التجارية تطرح الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية في منافذها بأسعار مخفضة، وسط رقابة على المنافذ لإلزام التجار بالأسعار المعلنة وتحقيق التخفيضات المطلوبة.