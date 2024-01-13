أسعار الخضروات والفاكهة في الأقصر اليوم السبت

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق، ولذا قامت الدولة بافتتاح معارض دائمة لبيع الخضروات والفواكه بأرخص الأسعار، ويمكن الحصول عليها بكل سهولة ويسر من المكان المُخصصة.

تستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في السوق الحضري بشرق السكة الحديد بالأقصر.

أسعار الخضروات اليوم

- سعر كيلو الطماطم من 7.5 إلى 10 جنيهات

- سعر كيلو البصل الأبيض 15 جنيها.

- سعر كيلو البصل الأحمر تراوح من 20 إلى 25 جنيها.

- سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار 15جنيها.

- سعر كيلو الكوسة تراوح من 10 إلى 15 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الحار 10 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الرومى 15جنيها.

- سعر كيلو الجزر 10 جنيهات.

- سعر الكرنب المتوسط الحجم 15 جنيها، والكبير من 20 إلى 25 جنيها.

- سعر القرنبيط من 10 إلى 25 جنيها للواحدة على حسب الحجم.

- سعر الباذنجان الرومى 3 جنيهات ونصف للكيلو.

- سعر كيلو الباذنجان العروس 5 جنيهات.

- سعر كيل الباذنجان الحشو الأبيض 5 جنيهات.

- سعر كيلو البامية من 30 إلى 40 جنيها.

سعر كيلو البسلة 20 جنيها.

- سعر كيلو الليمون 15 جنيها.

- سعر كيلو البطاطا 5 جنيهات.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 30 جنيها

- سعر الفلفل الألوان 3 جنيهات للواحدة.

- سعر كيلو السبانخ 15 جنيها.

- سعر كيلو السلق 10 جنيهات.

- سعر كيلو اللفت 3 جنيهات ونصف.

- سعر البنجر 5 جنيهات للواحدة.

أسعار الفاكهة اليوم السبت 13 يناير

- سعر كيلو البرتقال البلدي 5 جنيهات.

- سعر كيلو البرتقال ب سرة 10 جنيهات.

- سعر كيلو اليوسفي 10 جنيهات.

- سعر كيلو الموز من 10 إلى 15جنيها.

- سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات.

- سعر كيلو الكانتلوب 15 جنيها.

- سعر كيلو التفاح اللبناني 50 جنيها.

- سعر التفاح الأصفر السكرى 35 جنيها.

- سعر التفاح الأحمر الأمريكاني من 50 إلى 60 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو الرمان 15 جنيها.

- سعر التين البرشومي 25 جنيها.

- سعر كيلو البلح الزغلول 20 جنيها.

- سعر كيلو البلح السمانى 10 جنيهات.

- سعر الكاكا 25 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر، أن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، افتتح السوق الحضرية بعد تطويره بمنطقة شرق السكة بالأقصر، ويوفر السوق الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة لمكافحة الغلاء، ويضم السوق بداخله 163 باكية، ومحل لعرض الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك، تحت إشراف مديرية التموين بالأقصر.