محافظ الأقصر يبحث مع وفد مقاطعة خنان الصينية التعاون المشترك

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، كونج تشانجشينج رئيس لجنة مقاطعة خنان الصينية بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين محافظة الأقصر والمقاطعة وتعزيز المشاركة فى مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والسياحة الثقافية.

الأقصر وخنان لهما تاريخ عريق يمتد لآلاف الأعوام

ومن جانبه، أبدى رئيس مقاطعة خنان الصينية إعجابه بمحافظة الأقصر، مثنيا على حفاوة الاستقبال متمنيا استمرار وازدهار العلاقات بين الجانبين وخاصة، وأن الأقصر وخنان لهما تاريخ عريق يمتد لآلاف الأعوام.

كما أكد المستشار مصطفى ألهم أن هذا اللقاء هو امتداد للقاء آخر سابق يثمر قريبا عن إمضاء مذكرة تفاهم بين الجانبين تشهد بنودها التعاون فى العديد من المجالات، كالتبادل الطلابي والمنح الدراسية، وجلب مزيد من السياحة الصينية لمحافظة الأقصر، خاصة وأنه جرى افتتاح قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة الأقصر.

وتلى اللقاء، لقاء آخر مع عدد من القيادات المعنية بالمحافظة ممثلي وزارات السياحة والآثار والزراعة ورئيس فرع هيئة تنمية الصعيد ومديري الاستثمار وشؤون البيئة بالمحافظة، ورئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ووكيل وزارة التربية والتعليم.

أنشطة المحافظة

وخلال اللقاء قدم محافظ الأقصر، عرضا تقديميا لجميع أنشطة المحافظة الاقتصادية والزراعية والصناعية والسياحية وقطاع التعليم، كما عرض الجانب الصيني فيلما عن مقاطعة خنان للتعريف بحضارتها وتاريخها الذى يمتد لخمسة الآف عام والصناعات وعدد السكان الحالي وأنشطتها السياحية والتكنولوجية، تلاها نقاشات مفتوحة بين الجانبين حول تطوير العلاقات فى جميع المجالات وكيفية تبادل المنفعة بين الجانبين.

يذكر أن محافظ الأقصر، كان قد استقبل الشهر الماضي وفد من مقاطعة خنان الصينية برئاسة وانج وينبونج نائب رئيس اللجنة المحلية التابعة للمؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني بعاصمة المقاطعة تشينجتشو.