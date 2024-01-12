مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الأقصر.. ساعة واحدة يوميا

أعلنت محافظة الأقصر بالتعاون مع قطاع كهرباء مصر العليا، مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الأقصر، وأماكن تخفيف الأحمال، التي بدأت من اليوم ومستمرة حتى 24 من يناير الجاري، بعد استجابة الحكومة لطلبات المواطنين ممن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الأقصر

وأعلنت المحافظة مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الأقصر، لتكون من الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً، مراعاة للطلاب في مواعيد امتحانات نصف العام، كما تم تقليص مدة الانقطاع من ساعتين إلى ساعة واحدة في العديد من المناطق.

وجرى تحديد موعد انقطاع التيار الكهربائي في محافظة الأقصر، من الساعة الواحدة حتى الثانية ظهراً، في مناطق التالية:

- منطقة الساحل، وشارع أحمد عرابي بمدينة إسنا.

- منطقة الرواجح بمدينة القرنة.

- منطقة العديسات بحري، ونجع علوان، وأم غرباب، ونجع الشيخ، والظاهري، وعزبة مسلم، ولضمان بقرى العديسات.

- منطقة الزينية بحري بمدينة الزينية.

- رأس الجسر، ومنطقة الشادر، ونجع حسب ربه، ونجع سالم، ونجع الصوالحة، ومساكن حي الزهور، ونجع عبد اللطيف بقرى الحبيل.

- منطقة البعيرات بمدينة الطود.

جزء من منطقة العبابدة بقرى قامولا.

جزء من منطقة المنشاة بقرى المنشأة.

منطقة عطيتو بقرى المنشأة.