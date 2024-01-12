الهجوم الأمريكي البريطاني يضرب «قلب» قدرات الحوثيين.. أبرز الأسلحة المستهدفة

قصفت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فجر اليوم، أهدافًا لجماعة الحوثيين في اليمن.

وأشار الجيش الأمريكي، في بيان، أن الهجمات استهدفت تحديدًا مستودعات الذخيرة، ومنصات الإطلاق ومنشآت الإنتاج، ورادارات أنظمة الدفاع الجوي، ما يمثل «قلب» قدرات الحوثيين العسكرية.

وتضمنت ترسانة أسلحة جماعة الحوثيين العديد من الأسلحة، كما صنعوا صواريخ ومدرعات ومسيّرات.

ما هي أبرز أنواع الأسلحة البعيدة المدى التي يمتلكها الحوثيون؟

صواريخ بالستية:

صواريخ بالستية من طراز «طوفان».

هي صواريخ «قدر» الإيرانية لكن أعيد تسميتها.

يتراوح مداها بين 1600 و1900 كيلومتر.

صواريخ غير دقيقة إلى حدّ كبير، وفقا لفرانس برس.

صواريخ كروز

صواريخ «كروز» إيرانية الصنع من طراز «قدس».

تبلغ سرعة بعض النسخ 1650 كيلومتر.

مسيّرات انتحارية

مسيرات محلية الصنع، كشف عنها في عرض عسكري، أقيم في صنعاء في مارس 2021.

ميسّرات «شاهد-136» الإيرانية

يبلغ مداها حوالي 2000 كيلومتر.

مسيّرات من طراز «صماد 3»