انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تايوان كتب: أحمد شوقي 02:59 ص | السبت 13 يناير 2024 علم تايوان أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تايوان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الصين تطالب أمريكا بوقف تسليح تايوان والحد من الانتشار العسكري رئيسة تايوان: العلاقات مع الصين يجب أن تتحدد بإرادة الشعب «الدفاع الصينية»: تلاعب الولايات المتحدة بمسألة تايوان «مقامرة خطيرة» عاجل.. 8 طائرات صينية مقاتلة تعبر نحو تايوان.. هل يشهد العالم حربا جديدة؟ تايوان الانتخابات البرلمانية القاهرة الإخبارية بقلم أحمد شوقي