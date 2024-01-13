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انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تايوان

كتب:

أحمد شوقي
02:59 ص | السبت 13 يناير 2024
علم تايوان

علم تايوان

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تايوان.

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بقلم أحمد شوقي