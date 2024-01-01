رئيسة تايوان: العلاقات مع الصين يجب أن تتحدد بإرادة الشعب

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الاثنين، إن علاقات تايوان مع الصين يجب أن تتحدد بإرادة الشعب وإن السلام يجب أن يرتكز على «الكرامة» وذلك بعد أن قال الزعيم الصيني شي جين بينج «إعادة التوحيد»، مع الجزيرة أمر لا مفر منه، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

تكثيف الصين لضغوطات العسكرية

وتكثف الصين ضغوطها العسكرية لتأكيد مطالبها بالسيادة على تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي، إذ تجري في 13 يناير انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وضربت تعليقات شي، في خطاب ليلة رأس العام الجديدة، نبرة أقوى من العام السابق حيث قال فقط إن الناس على جانبي مضيق تايوان هم «أفراد من عائلة واحدة».

وردا على سؤال حول خطاب شي في مؤتمر صحفي بمناسبة رأس السنة الجديدة في المكتب الرئاسي في تايبيه، قال تساي إن «أهم مبدأ حول المسار الذي يجب اتباعه في العلاقات مع الصين هو الديمقراطية».

وأضافت: «هذا يتطلب الإرادة المشتركة لشعب تايوان لاتخاذ قرار، وبعد كل شيء، نحن دولة ديمقراطية».

الصين يجب أن تحترم نتيجة انتخابات تايوان

وأشارت تساي إلى أن الصين يجب أن تحترم نتيجة انتخابات تايوان وأن مسؤولية الجانبين هي الحفاظ على السلام والاستقرار في المضيق.

ووصفت الصين الانتخابات بأنها خيار بين الحرب والسلام ورفضت عروض متعددة للمحادثات من قبل تساي، معتقدة أنها انفصالية، مما جعلت تساي تضع في أولوياتها تعزز وتحدث دفاعات تايوان، بما في ذلك دفع برنامج غواصات للسكان الأصليين.

وحذرت حكومة تايوان مرارًا وتكرارًا من أن الصين تحاول التدخل في الانتخابات، سواء باستخدام أخبار مزيفة أو ضغوط عسكرية أو تجارية، وقالت تساي إنها تأمل في أن يكون الناس في حالة تأهب لذلك.

وبعد أن اتهمت الصين تايوان بإقامة حواجز تجارية وإنهاء بعض التخفيضات الجمركية للجزيرة، هددت الصين الأسبوع الماضي بمزيد من الإجراءات الاقتصادية.

وقالت تساي إن الشركات التايوانية يجب أن تبدو عالمية ومتنوعة.

وتابعت قائله: «هذا هو المسار الصحيح، بدلاً من العودة إلى مسار الاعتماد على الصين، خاصة وأن هناك مخاطر لا يمكن التنبؤ بها في سوق الصين غير المستقرة».

واستثنت الصين بشكل خاص نائب الرئيس الحالي لاي تشينج تي، المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الحاكم في تايوان والذي يتقدم في استطلاعات الرأي بهوامش مختلفة، قائلاً إنه أيضًا انفصالي خطير.

ويقول كل من حزب الشعب الديمقراطي وأكبر حزب معارض في تايوان، الكومينتانج، إن سكان الجزيرة فقط هم من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

ولا يمكن لتساي الوقوف مرة أخرى بعد فترتين في المنصب، ستتنحى في مايو عندما يؤدي الرئيس المقبل اليمين.