إتاحة التقدم للجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني اليوم.. (تفاصيل)

تنطلق اليوم السبت، أعمال التقديم والقبول في الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023/2024، وفقًا للحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن التقديم سيكون لمدة أسبوعين، على أن تعلن كل جامعة متاح بها أماكن شاغرة، الأماكن المتاحة في كل كلية، عبر حساباتها وقنواتها الرسمية.

وأضاف المجلس، أنه سيجري قبول الطلاب مباشرة في حال استيفاء الشروط المطلوبة، وفي حالة إذا شهدت كلية إقبال كثيف من الطلاب للالتحاق بها، سيتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع، ثم يجرى من بعدها التنسيق الداخلي.

تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة 2024

وأوضحت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات لـ«الوطن»، كل التفاصيل المتعلقة بأعمال القبول والحدود الدنيا للكليات والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب في النقاط التالية:

التخصصات المتاحة

- أماكن محدودة بالطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي، وأماكن متوفرة بكليات الصيدلة والهندسة وكليات العلوم الإنسانية، كالإعلام والسياسية والاقتصاد والعلوم الإدارية والسياحة واللغات وغيرها من الكليات.

- المصروفات الدراسية كما هي، والتي جرى قبول الطلاب بها في الفصل الدراسي الأول.

- التقديم للحاصيلن على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها.

- التقديم عبر المواقع الإلكترونية للجامعات أو مكاتب التسجيل والقبول بها.

- لا يوجد سماسرة أو وسطاء لقبول الطلاب في الجامعات، وأن التعامل مباشرة مع كل الجامعات.

الحدود الدنيا للكليات

- كليات الطب البشري: 80%

- كليات الهندسة: 68%

- كليات الطب البيطري: 68%

- كليات طب الأسنان: 78%

- كليات العلاج الطبيعي: 76%

- كليات الصيدلة: 72%

- كليات علوم الحاسب: 60%

- كليات اللغات والترجمة: 53%

- كليات الإعلام: 53%

- كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%

- كليات التمريض: 53%

- كليات القانون: 53%

- كليات الفنون التطبيقية: 53%