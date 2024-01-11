كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، تفاصيل وموعد إتاحة التقدم للمنح الدراسية المجانية في الجامعات لمختلف التخصصات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وقالت: «بالنسبة للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، فيكون موعد المنح الدراسية وإتاحتها للتقدم إليها بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة مباشرة من كل عام، وتكون خلال شهر سبتمبر، وتكون بضوابط محددة، أبرزها تفوّق الطالب ودرجاته في الثانوية العامة».

المنح الدراسية في الجامعات 2024

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ عددًا من المنح الدراسي يتم الكشف عنها من قبل مجالس الجامعات كل عام، بجانب المنح الدراسية الممولة والمعلن عنها من قبل وزارة التعليم العالي والجهات المختلفة، مؤكدة أنّه لا توجد أي برامج للمنح الدراسية المجانية خلال فترة تنسيق واستقبال طلبات الالتحاق من قبل الطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي من كل عام.

وفي السياق ذاته، تبدأ الجامعات في استقبال الطلاب الذين قبلوا، للتقدم والالتحاق بالأماكن الشاغرة، وفقًا للحدود الدنيا والقواعد التي قبلت بها الطلاب في الفصل الدراسي الأول.