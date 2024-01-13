عاجل.. قرار مفاجيء في عودة رمضان صبحي للأهلي

طالب علاء ميهوب، نجم الأهلي والكرة المصرية الأسبق نفسه، بعودة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لصفوف القلعة الحمراء وفتح صفحة جديدة مع جماهير المارد الأحمر.

وقال ميهوب في تصريحاته الأخيرة: «يجب على رمضان صبحي الانضمام واللعب بقيص نادي جماهيري، وجود الجماهير يخرج أفضل ما عنده، ويعطيه العديد من الدوافع، وبيراميدز لا يمتلك الدوافع، على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها النادي».

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