رد فعل عمر كمال عبدالواحد في معسكر المنتخب بعد إعلان الأهلي ضمه.. عاجل

شهد معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار ردة فعل لعمر كمال عبدالواحد لاعب النادي الأهلي الجديد بعد إعلان القلعة الحمراء بشكل رسمي عن ضمه في صفقة تبادلية بين المارد الأحمر ونظرائهم في مودرن فيوتشر.

عمر كمال في منتخب مصر

وذكر مصدر داخل معسكر منتخب مصر أن معسكر الفراعنة شهد سعادة للاعب الذي ظهرت عليه علامات الفرحة عقب الإعلان الرسمي من جانب مسؤولي النادي الأهلي، حيث حرص لاعبو المنتخب الوطني على تقديم التهنئة له على انتقاله لبطل أفريقيا وصاحب برونزية مونديال الأندية الأخير.

الأهلي يكشف تفاصيل صفقة عمر كمال

وكان النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي عن ضم عمر كمال عبدالواحد في صفقة تبادلية مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا لنادي مودرن فيوتشر.

ومن المقرر أن يكون هناك تقديم رسمي للاعب عقب انتهائه من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار خاصة أنه يطمح لتحقيق اللقب الأفريقي الأول رفقة الفراعنة.