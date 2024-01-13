الولايات المتحدة تنتقد تصريحات «الاحتلال الإسرائيلي»: تؤثر سلبا على الرأي العام

أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، في تقرير له، بأن أعضاء يهود في مجلس النواب الأمريكي التقوا بسفير الاحتلال الإسرائيلي لدى واشنطن، مايكل هرتزوج، لمناقشة تصريحات وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طالبا بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى.

التأثير بالسلب على الرأي العام الأمريكي

الأعضاء الحاضرون في الاجتماع أعربوا عن قلقهم العميق من أن تصريحات الوزيرين الإسرائيليين تضر بالجهود المبذولة لتحقيق السلام ووقف القتال في غزة، وتؤثر سلبًا على الرأي العام الأمريكي تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، دعا الوزيران إلى التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر، أعرب سموتريتش، عن رأيه بأن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتخذ إجراءات لتشجيع هجرة غالبية الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بلدان أخرى.

القانون الدولي يحظر بشكل صريح النقل القسري للأشخاص

وأعرب بن غفير عن تأييده لهذه الخطوة، في تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن ذلك سيتيح لإسرائيل إعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة.

وتلقت تصريحات الوزيرين انتقادات واسعة من داخل الاحتلال الإسرائيلي ودول العربية، بالإضافة إلى المجتمع الدولي.

وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الأسبوع الماضي عن «قلقه الشديد بشأن هذه التصريحات»، مشيرا إلى أن «القانون الدولي يحظر بشكل صريح النقل القسري للأشخاص الذين يتمتعون بحماية داخل أراضٍ محتلة، وكذلك ترحيلهم منها».

وفقًا لتقرير «أكسيوس» هناك 15 عضوًا يهوديًا ينتمون للحزب الديمقراطي في مجلس النواب، منهم من يدعمون إسرائيل بشدة، وآخرين ينتقدون الحكومة اليمينية في البلاد، ومن جانب السفارة الإسرائيلية فقد قالت: «نحن لا نعلق على محتوى هذه المناقشات الخاصة».