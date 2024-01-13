القومي لحقوق الإنسان: شهادات العالم أكبر دليل على أكاذيب إسرائيل عن مصر

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إنَّ هناك 6 معابر بين إسرائيل وقطاع غزة، ومعبر وحيد بين مصر والقطاع للأفراد لا الحركة التجارية.

عجز موازنة إسرائيل

وأضاف «ممدوح»، في حوراه مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «رسالة وطن»، والمُذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»، أنَّ الحرب على غزة تسببت في عجز موازنة إسرائيل بسبب خسائر العملية العسكرية، والعالم أجمع يمارس الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات ما يعد دليل دامغا على أن من يعيق دخول المساعدات لغزة هو الاحتلال الإسرائيلي وليس أي طرف آخر.

وتابع الدكتور محمد ممدوح: «ألمانيا لا تزال تُحاسب على سيناريو الهولوكوست إلى اليوم وتفرض عليها العقوبات، وأعضاء الحزب النازي جميعهم تمت إدانتهم، وفي وقتنا الحالي نرى ممارسات إسرائيل بحق المدنيين العزل في غزة وتدينها الأونروا، الوكالة الإغاثية، وتدينها الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.. ومفيش حد خلقه ربنا إلا وبيقول إسرائيل تتعنت في إدخال المساعدات وتغلق المعابر».

ممدوح: مصر تغامر من أجل عمل إنساني

واستطرد: «مصر تضغط وتطالب الولايات المتحدة للضغط على الاحتلال لوصول المياه إلى القطاع، فمصر تغامر من أجل عمل إنساني في المقام الأول وأية أعباء لهذا العمل الإنساني حتى لو كانت أرواحنا نتحملها».

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأشار إلى أنه اليوم وقعت 13 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وهو من الأيام الكبرى، وقد قاربنا على اليوم الـ100 للحرب، ما يؤكد أن إسرائيل غير عابئة لما يتم في العالم من إدانات.